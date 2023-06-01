2026年2月3日、インフォテックがワークフローシステム「Create!Webフロー Cloud」の導入事例を公開しました。事例の主役は、山梨県甲府市に本社を置く鶴田電気です。申請や承認のためだけに出社する慣行を見直し、モバイル活用で現場完結型の運用へ切り替えたプロセスがラインナップされています！ Create!Webフロー「鶴田電気の業務DX事例」 事例公開日：2026年2月3日導入製品：Create!Webフロー Clo