20日から3連休。桜シーズンの到来で、多くの観光客が殺到する花見スポット。その周辺では、無許可でお金を取って客を送迎する、いわゆる“白タク行為”が横行し、警察が出動する事態となっているというのです。「イット！」取材班が向かったのは、山梨・富士吉田市にある新倉山浅間公園。残念ながら20日はまだ桜は咲いていませんが、満開となれば富士山と桜、五重塔という日本ならではの美しい風景が目の前に広がります。夢中でカ