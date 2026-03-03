冬場の運転に欠かせない暖房。一方で、燃費への影響を心配される人も少なくないといいます。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、約3人に1人が「ガソリン車では暖房を使っても燃費に大きく影響しないことを知らなかった」と回答したことがわかりました。では、「燃費に大きく影響しないことを知っていた」人が多いのはどの都道府県なのでしょうか。【調査結果を