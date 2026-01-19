お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が17日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。芸人仲間と正月に毎年恒例の韓国カジノ旅行に出かけたことを報告した。極楽とんぼ・加藤浩次から「森田さん、恒例の韓国ギャンブルツアー結果報告お願いします」と振られた森田は「2泊3日、死闘に次ぐ死闘。2泊3日で外に出たのが1回だけ。ホテルから徒歩5分ぐらいのタコ鍋を食べた