2月20日放送の「パーラーカチ盛りABEMA店」にて、パチンコ業界で今最も注目を集める「マスク美女」が紹介された。人気YouTuberの日直島田が激推しするその正体に、見取り図やさらば青春の光らスタジオ陣も大興奮の展開となった。【映像】北川景子そっくり！マスク美女の素顔「最近、本当にかわいい人が増えて困っている」と切り出したYouTuber・日直島田が紹介したのは、業界歴15年のベテランライター・ナツ美だ。マスクを着用