大学入学共通テストが17日から全国一斉に始まり大分県内でも5つの大学で3000人を超える受験生が問題に向き合いました。 本格的な入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テスト。県内では大分大学など5つの会場で試験が始まりました。県内の受験者数は地理歴史・公民で3179人で、最も多い大分大学では1808人が試験に臨みました。17日は「地理歴史・公民」のほか「国語」「外国語」「英語のリスニング」が行われました。今回