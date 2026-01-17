18日で発生から2か月となる佐賀関の大規模火災。17日大阿闍梨の称号を持つ塩沼亮潤住職が被災地を訪れ住民を激励しました。 佐賀関の被災地を訪れたのは比叡山延暦寺の過酷な修行、「千日回峰行」を成し遂げた塩沼亮潤大阿闍梨です。地元の住民から当時の状況などの説明を受けながら焼け落ちた家屋や山積みのままのがれきなど火災の爪痕を見つめていました。 （塩沼亮潤大阿闍梨）「風化させないために気持ちを寄せていく。でき