気温4度、風速9メートル――神戸市のユニバー記念競技場を吹き抜ける極寒の風さえも、彼女たちの熱量を奪うことはできなかった。2026年1月11日の第34回全日本高校女子サッカー選手権で初優勝を果たした大分県代表・柳ヶ浦高校。スタメンのほとんどを1・2年生が占める若きチームが、なぜ並み居る強豪を倒し、頂点まで登り詰めることができたのか。初戴冠の裏には「変幻自在」な戦術と、11人の3年