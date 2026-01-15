¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¸Êª³Ø¼Ô¤ÇÁáÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃÓÅÄÀ¶É§»á¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±ß°Â¤òÃ²¤¤¤¿¡£¡Ö±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£165±ß¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Í¡£³ô²Á¤ÏÂ¿¾¯¾å¤¬¤ë¤¬¡¢Êª²Á¤Ï1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¿ä»¡¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÌµ±ï¤À¤·¡¢±ß°Â¤Ç¤Î³ô²Á¹â¤Ã¤Æ¹ñºÝ¿å½à¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¥É¥ë¤Ë´¹»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ