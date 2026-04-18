様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が4月17日に配信された。番組では、カンニング竹山が誕生日会についての要望を伝え、スタジオは困惑した。【映像】カンニング竹山がスタジオを困惑させた瞬間お笑いコンビ・三拍子による、豪華なキャバクラに関するリポートを見たカンニング竹山は「いいですね」と笑顔に。三拍子の久保孝真が「これぞ大人の遊び場っていう感じでした