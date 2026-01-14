「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇ドジャース・大谷翔平投手が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が1日から全国で放映されている。キリンホールディングス株式会社は14日にCMのメイキング映像を公開。“父・大谷”が垣間見えるシーンを届けた。CMでは、マフラーを巻いた大谷が大きな熊のぬいぐるみを抱え、雪の降る街中で信号待ちをする女の子に優しい