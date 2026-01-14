「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇

ドジャース・大谷翔平投手が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が1日から全国で放映されている。キリンホールディングス株式会社は14日にCMのメイキング映像を公開。“父・大谷”が垣間見えるシーンを届けた。

CMでは、マフラーを巻いた大谷が大きな熊のぬいぐるみを抱え、雪の降る街中で信号待ちをする女の子に優しい笑顔で手を振るシーンから始まる。大谷は「24時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね」「大谷翔平、免疫ケアやっています」というナレーションが添えられた。

キリンホールディングスは、昨年12月16日に大谷が「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことを発表した。アンバサダー就任の背景について、同社は大谷が家族の増加や過密な移動の中で体調管理を重視している点に共感したと説明。免疫ケアを通じて健康な人が増えてほしいという大谷自身の願いも込められた、特別なコラボレーションとなっている。

14日に公開されたCMのメイキング映像では、今回の特徴ともいえる熊のぬいぐるみを“身振り手振り”指導される場面が映し出されている。また、撮影の合間にも女の子と交流を図るカットも収められ、大谷の子どもに寄り添う姿勢が垣間見えている。（Full-Count編集部）