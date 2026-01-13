受験生を狙った痴漢や盗撮被害を防ぐため、警察官が予備校で注意喚起を行いました。千種区内の学習塾で13日、警察官らが被害に遭った際は「痴漢です。助けてください」とスマートフォンに表示される愛知県警の公式アプリを活用するなどして、周囲に助けを求めて欲しいと呼びかけました。SNS上では、入学試験の当日、受験生は遅刻ができず被害を申告しにくいことから、「痴漢チャンスデー」などと痴漢や盗撮を煽