大切な子どもを性被害に遭わせないために、私たちは親として何ができるのか。「部屋で2人きりになったら“ダメだよ”」「そんな短いスカートで夜道を歩いたら“危ないよ”」--子どもを守りたい一心で、愛情を持って、そうした“禁止の言葉”をかけたことがある方も少なくないはず。けれど、「実はそれだけでは、子どもを守るのに十分とは言えない場面もあるんです」と指摘するのは、多くの教育現場で性教育の講演をしている山