女優でタレントの二瓶有加さんが2026年3月14日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画の中で、人生初の痴漢被害に遭ったと報告した。「飛行機でやるって君、勇者だね」「人生で初めて痴漢に遭いました」と題した動画で二瓶さんは「この前、飛行機で痴漢に遭いました」「飛行機でやるって君、勇者だねって思ったんだけど」と切り出した。二瓶さんによれば、その日は多忙につき、極度の睡眠不足の状態で仕事に向かう飛行機に搭乗した