ここ数年、子どもや見ず知らずの女性に性加害を繰り返し、命を奪った受刑者たちを取材してきた。性犯罪者の思考に触れる機会が増えるにつれて、想像もしていなかった発想や考えに出合うことがある。もちろん、彼らの話を一般化することは難しい。それでも今回は、そのうちの一人である無期懲役囚の証言を紹介する。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●狙うのは「スカートをはいた人」現在、無期懲役刑に服している男性は、10