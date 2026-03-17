3月14日、女優でタレントの二瓶有加（30）が自身のYouTubeチャンネルを更新。人生で初めて遭遇したという“痴漢被害”の一部始終を明かした。二瓶はアイドルグループ「PINK CRES.」の元メンバーで、フリーのテレビプロデューサー・佐久間宣行（50）が手がけるYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」への出演をきっかけにブレイク。「下ネタがツボの女優」として注目を集め、お笑い芸人・どぶろっくと共演した動画は再生回数2300万回を超