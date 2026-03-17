女優・タレントの二瓶有加(30)が14日、自身のYouTube「二瓶有加ch」を更新し、“痴漢被害”に遭ったことを告白した。 【写真】二瓶有加も参加大活躍のNOBROCKガールズ「DRAW♡ME」 自身のスマホの検索履歴をたどるという企画だったが、ほぼフリートーク状態となり、「この前、飛行機で痴漢に遭いました」と明かした。混雑していたということもあり、両サイドに人がいる座席。前日の仕事が遅かった