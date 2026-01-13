きょう昼すぎ、東京・江戸川区のアパートで、ビニール袋に入った性別不明の遺体が見つかりました。正午すぎ、江戸川区一之江のアパートの一室で、「毛布にくるまれた段ボールから異臭がする」と警察署に連絡がありました。警視庁によりますと、この部屋で去年11月に住人が死亡したため、アパートの大家がきょう（13日）、片付けのために室内に入ると、毛布にくるまれた段ボールが押し入れにあるのを見つけました。駆けつけた警察官