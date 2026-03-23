自分で産んだ赤ちゃんの遺体を切断し、勤務先の冷凍庫などに遺棄したとして、死体損壊と死体遺棄の罪に問われた女性（22）に対し、東京地裁（青木美佳裁判官）は3月23日、拘禁刑2年、保護観察付き執行猶予3年（求刑：拘禁刑2年）の判決を言い渡した。2025年3月には、全国で2カ所目となる「赤ちゃんポスト」が東京都内に設置されたが、女性はその直前に出産していた。その後も誰にも相談できないまま、事件が発覚した。（弁護士ドッ