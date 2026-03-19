俳優の高知東生が１９日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。中学生の新生児遺棄事件に言及した。埼玉県警行田署は１６日、死体遺棄の疑いで１５歳の女子中学生を逮捕した。「自宅で一人で産んだが赤ちゃんを隠しておけないと思って埋めた」と供述しているという。女子中学生の父親が雑草を取るため土を掘り返していたところ、赤ちゃんの足のようなものを発見し、警察に通報した。この事件に高知は「１５歳の中学生が１人で