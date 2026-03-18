罪は罪である。15歳の少女は逮捕された。では、赤ちゃんの“パパ”は──。16日、埼玉県行田市で産んだばかりの赤ちゃんの遺体を自宅の庭に埋めたとして、15歳の女子中学生が死体遺棄の疑いで逮捕された。「逮捕された女子中学生の父親が、庭の雑草を処理するためにスコップで土を掘り起こすと、赤ちゃんの遺体をへその緒とともに発見し、110番通報したことで発覚しました。女子中学生は“部屋に赤ちゃんを隠しておけないと思い埋
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