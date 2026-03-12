大阪府警は12日、大阪市西成区の川で2009年11月に遺体で見つかった医師矢島祥子さん＝当時（34）＝の捜査に関する証拠品について、遺族提供の3点を紛失したと発表した。10年以上前に紛失が判明していたが、遺族に伝えず謝罪もしていなかった。府警によると遺族が12年8月、容疑者不詳の殺人と死体遺棄容疑で府警に告訴。事件・事故の両面で捜査が続いている。死体遺棄は同年11月に公訴時効（3年）が成立した。紛失したのは証