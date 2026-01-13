専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、現在の持ち株を発表し、ケタ違いの含み損を抱えていることを打ち明けた。【画像】爆損！ケタ違いの額…気になるテスタの持ち株アメリカの保有株などを紹介していたテスタだが、今回は「任天堂どうしたのでしょうとリプいただきましたがしっかりと爆損してますだれかのディズニー株みたいになってしまうのでしょうか」と嘆き。投稿したスクショでは、−940万5000円（−9.32％）と表