欧州フットボールサポーター（FSE）は今夏のFIFAワールドカップ2026における高額なチケット価格を巡り、FIFA（国際サッカー連盟）に対して正式な苦情申し立てを行ったようだ。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催で行われる今夏のW杯だが、チケットの販売価格が発表されて以降、サポーターを中心に大きな物議を醸しており、3つのカテゴリーに分類した対戦カードによって決まる