情報収集に便利なRSSリーダーですが、更新を気にして1日に何度もリロードしたり、大量のRSSを無限スクロールして時間を浪費してしまうことがあります。そこで、1日1回の更新に割り切ることにより情報の過剰な取得を防ぎ、必要なニュースや記事を効率よくチェックできる軽量なRSSリーダー「hys」が公開されています。superstarryeyes/hys: Terminal RSS Reader for Digital Minimalists in Zig - Tool for Escaping the Doomscrollh