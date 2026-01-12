南鳥島（東京都）沖でのレアアース（希土類）を含む泥の試掘に向けて、海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が１２日、静岡市の清水港から出航した。中国政府は、レアアースの対日輸出規制を強化している。政府はレアアースの将来的な国産化につなげ、調達先の多角化を図りたい考えだ。海洋機構によると、試掘は内閣府の大型研究プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）」の一環。数日かけて南鳥