大分県内は強い寒気の影響で11日夜遅くにかけて山地、平地とも大雪に注意が必要です。 気象台によりますと、九州北部地方の上空約1500メートルにはマイナス9度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。 このため、県内では11日夜遅くにかけて山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。 12日午前6時までの24時間に予想される降雪量は多いところで、中部・北部・西部の山地で10センチ、平地で3セ