「ラーメン二郎 京都店」の公式X（旧ツイッター）が9日に更新され、客の迷惑行為に言及した。公式Xでは「また近所の方から当店のお客さんが嘔吐しているとのお知らせがありました」と報告。「当店は残したからと言って怒ったりはしません。それより他の方が待っているのに粘られたり、吐かれたりする方が、他の方に迷惑がかかります」その上で「残すのは悪いという気持ちは有難いですが、どうぞ無理そうなら残してください