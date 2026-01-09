埼玉県新座市の住宅に性別がわからない遺体を遺棄したとして、53歳の男が逮捕されました。被害者は行方不明になった女性の可能性があるということです。【映像】現場の様子新座市の職業不詳・山口新容疑者（53）は、自宅のアパートで性別がわからない遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、被害者は2日前に行方不明になった女性の可能性があり、女性の自宅の防犯カメラの映像などから帰宅した際に山口容疑