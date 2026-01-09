中国の有名な火鍋店で、テーブルに上がって鍋に放尿した10代の少年に対し、約5300万円の賠償を命じる判決が下された。少年とその両親は、現地紙に「心からおわびする」とする反省文を掲載した。8日、中国の人民法院報と澎湃新聞など現地メディアによると、中国の火鍋チェーン「海底撈（ハイディラオ）」の店舗で問題行為を起こした10代の少年Aとその両親が、裁判所の判決に基づき、人民法院報に反省文を掲載した。少年Aは反省文の