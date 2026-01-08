昨年末に「週刊文春電子版」が、日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）が3月いっぱいで退社し、フリーに転向することを報じた。日テレの“次期エース”と言われた岩田アナが退社の意思を固めたのはなぜか。そして、人気の局アナが次々と辞めていくのはなぜなのか――。＊＊＊【写真を見る】“至近距離”でも美しい…岩田絵里奈アナの「超接近ショット」自身の退社が報じられたその日、岩田アナは親しい人に以下のようなLINEを