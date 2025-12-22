日本テレビの人気アナウンサー岩田絵里奈（30）。現在放送中の情報番組『シューイチ』の司会で、オリコンニュースが発表した「好きな女性アナウンサーランキング」では2020年から6年連続でトップ10入りしている。その岩田が来年3月に電撃退社することが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】“電撃退社”へ…日テレ・岩田絵里奈アナ（30）と水卜麻美アナのツーショット岩田絵里奈アナ（日テレHPより）大御所相手に物怖じせず