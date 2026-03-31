４月から宮根誠司や羽鳥慎一を擁する芸能プロに…２月下旬の週末。予約困難で知られる都内の焼き肉店の前に人だかりができていた。その中心で満面の笑みを浮かべていたのは、日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）である。両手をお腹に当てて大爆笑――超ゴキゲンな様子だ。岩田アナは’18年に入社後、『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』などを担当。水卜麻美アナ（38）に続く、″次期エース″の呼び声も高かった。しかし