元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が21日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。幼少期の習い事の影響により、飲み会で考えてしまうことを明かした。この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。これまで岩田が経験した習い事はバレエ、そろばん、塾、ピアノ、習字、水泳と紹介された。その中で「『この習い事