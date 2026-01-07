北海道函館市内の神社で1月7日、どんど焼きの火が参拝客の服に燃え移る事故がありました。参拝客は、しめ飾りを投げ入れようとして体勢を崩したということです。事故があったのは、函館市湯川町の湯倉神社です。午前10時半ころ、どんど焼きに訪れていた高齢の参拝客が、火の中に正月用のしめ飾りを投げ入れようとした際、体勢を崩して前のめりに倒れ、衣服に火が燃え移ったということです。 （目撃した人）「ひざの部分は溶けて