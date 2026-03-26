札幌・すすきのを象徴する「ニッカウヰスキー」の看板が少しの間、見られなくなっています。４月７日、新しい姿に生まれ変わるということです。夜のすすきの交差点ではお馴染みの「ニッカウヰスキー」、通称「ニッカおじさん」の看板です。現在、看板にシートがかけられ「すすきのの顔が変わります。ちょっとだけ」と書かれています。アサヒビールによりますと、「ブラックニッカ」のパッケージがリ