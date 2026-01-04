2026年1月4日午前10時ごろ、小樽港の海底で、車両と人骨の一部らしきものが発見されました。小樽海上保安部によりますと、4日午前10時ごろ、潜水訓練を実施していた、海上保安部巡視船えさんの潜水士が、小樽港色内埠頭の水深約9メートルの海底に上下逆さまの状態で沈んでいる札幌ナンバーの乗用車を発見。確認すると車両付近の海底から人骨の一部らしきものがあり、回収したということです。警察が身元の確認を進めて