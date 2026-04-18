【SVリーグ】ヴォレアス北海道 0ー3 東京グレートベアーズ（4月12日・男子第21節）【映像】高橋成美の“元気すぎる”始球式「可愛いすぎ」元フィギュアスケーターの高橋成美がバレーボールの始球式に登場。146cmの小柄な体で元気いっぱいのサーブを披露すると、その姿にネットでも「可愛いすぎ」と話題になった。大同生命SVリーグ男子の第21節が行われ、ヴォレアス北海道はホームで東京グレートベアーズと対戦。旭川で開催され