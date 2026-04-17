規制線が張られ、道路が封鎖。物々しい雰囲気に包まれた北海道・函館市の住宅街。「家の中に“砲弾”のようなものがある」と耳を疑うような通報を受け、警察官や自衛隊員が目にしたのが“本物の砲弾”です。長さ約43cm、幅10.5cm、明治38年製の旧日本軍の砲弾。住宅の仏壇の横に置かれていました。すぐに半径50メートルの周辺住民に避難が呼びかけられ、自衛隊も出動。その後、爆発する危険性がないことがわかり、周辺の規制や避難