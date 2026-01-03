ローマ教皇レオ１４世が?宇宙人とのファーストコンタクト?に言及する可能性があるかもしれない。英紙デーリー・スターが先日、報じた。英国のＵＦＯ研究家で映画監督のマーク・クリストファー・リー氏は、「レオ１４世が地球外生命とのファーストコンタクトについて言及する可能性がある」と指摘している。リー氏は「私はバチカンの秘密文書館に、極めてまれなアクセス権を与えられました。説明不能な現象、霊的な遭遇、ある