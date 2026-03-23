2026年7月31日（金）に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』。世界解禁されたばかりの初予告編では、ニューヨークを脅かすストリートレベルのヴィランが描かれており、その戦いにはスパイダーマンの“暴力性”が滲む。 果たして『ブランド・ニュー・デイ』では、“親愛なる隣人”のいかなる戦いが描かれるのか。この度の映像から予想される展開を考えてみよ