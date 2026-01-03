◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）今季上位有力と言われながら、往路まさかの１７位に沈んだ帝京大は、復路での激走で９位に滑り込んだ。「日本一あきらめの悪いチーム」の持ち味を土壇場で発揮した。往路スタート時点で１０位までの差は４分１５秒。６区の広田陸（３年）と７区の主将・柴戸遼太（４年）が区