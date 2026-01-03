箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。アニメ「ドラゴンボール」に登場するフリーザに扮して沿道で応援している一行「フリーザ軍団」が今年も7区・二宮の沿道に姿を見せた。午前9時半ごろ、沿道のフリーザ軍団が中継に映った。X（旧ツイッター）では「フリーザ様」がトレンド入り。「フリーザ様きたー」「今