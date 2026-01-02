お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が1日に放送された「笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦」（後9・15）に出演。ゲスト出演した人気女優のコメントに思わず苦笑いした。全26組が出演した同番組。「無類のお笑い好きのゲスト」としてSixTONESの田中樹、タレントの渋谷凪咲、女優の吉田羊が出演した。MCの浜田雅功が「どうですか?お笑いっていうのは」と吉田に尋ねると「お笑い大好きです」と答えた。続