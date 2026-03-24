さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月23日（月）に放送された同番組では、ゲストのパンサー・尾形貴弘がMC2人へ質問をする一幕が。すると突然、尾形は顔を歪ませて涙声になり…。【映像】「僕ここからやってけますかね？」パンサー尾形が突如悩みを打ち明け…今回は「体を張る芸人の本音」がテーマで、