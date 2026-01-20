回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気ネタを特別価格の税込110円で販売する「大切り100円」祭りを期間・数量限定で開催。また、冬に人気の鮮度にこだわった”ブリ”系厳選ネタや、外はサクッ、中はもちもち！キムマリをアレンジした新感覚寿司なども販売されます☆ くら寿司「大切り100円」祭り 発売日：2026年1月23日（金）より順次販売店舗：全国のくら寿司店舗 くら寿司にて、人気ネタが特別価格の税込