11月17日、お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）でモノマネ芸について率直な思いを語った。近年たびたび議論されるモノマネ芸人のマナーや敬意をめぐる問題に、あらためて注目が集まっている。同番組は2024年4月に放送を開始。久保田とウエストランド井口浩之がMCを務め、“本音を語る”番組として人気を得ている。「久保田さんは井口さんから、最近の若手で常識がない