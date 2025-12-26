¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤»¡ª¥¬¥Á¸ý·ö²Þ²¦·èÄêÀï¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª »×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÅÇ¤­»¶¤é¤¹¡¢1ÂÐ1¤Î¸ý·ö²Þ¤¬³«Ëë¡ª ¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬3¿Í¤Î½÷À­¤È¸ý·ö²Þ¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿´¤¬ÉÏ¤·¤¤¡×¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò°ì·â¡ªË½¸À¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿¡ÈÂç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¡É¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄVS¸ÕÅí¤½¤é¸µ¥¢¥¤