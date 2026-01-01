2、3日に箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日に往路、3日に復路が行われる。大きな注目を集める新春のメガイベントで、あまり知られていないルールなどを紹介する。箱根駅伝ではトップのチームと大きく差がついた場合に、繰り上げが発生する。1→2区の鶴見中継所、2→3区の戸塚中継所では先頭通過から10分、3→4区の平塚中継所、4→5区の小田原中継所は同15分で繰り上げとなる。復路は往路優勝チ